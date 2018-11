Essex Results Give Big Wins to Local Democrats Needleman, Palm

by

ESSEX– Note these are unofficial results. We also hear unofficially that Question 2 has passed statewide.

GOVERNOR

Lamont/ Bysiewicz: 2,147

Stefanowski/ Markley: 1,990

Griebel/Frank: 220



US SENATE:

Murphy: 2,562

Corey: 1,632

Lion: 24

Russell: 7



US HOUSE:

Courtney: 2,804

Postemski: 1,422

Riele: 28

Bicking: 38



STATE SENATE:

Needleman: 2,798

Ziobron: 1,543



STATE HOUSE:

Palm: 2,378

Siegrist: 1,926



SECRETARY OF STATE:

Merrill: 2,451

Chapman: 1,755

Gwynn: 29

DeRosa: 32



TREASURER:

Wooden: 2,372

Gray: 1,815

Brohinsky: 39



CONTROLLER:

Lembo: 2,374

Miller: 1,795

Passarelli: 31

Heflin: 36



ATTORNEY GENERAL:

Tong: 2,250

Hatfield: 1,972

Goselin: 50